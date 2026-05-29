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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 29.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1139vom 29.05.2026
ZIB 1 vom 29.05.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1139: ZIB 1 vom 29.05.2026

21 Min.Folge vom 29.05.2026

Kritik nach Drohneneinschlag in Rumänien | Perterer: "ilitärs glauben nicht an Absicht | UNO-Bericht sorgt für diplomatische Krise | Wildner: Neuer Tiefpunkt im Verhältnis zu Guterres | EU gibt eingefrorene Milliarden für Ungarn frei | Finanzpolizei jagt Scheinfirmen | ÖAMTC kritisiert geplante Pickerl-Reform | Meldungen | Brenner-Blockade legt Transitroute lahm | Paul McCartney mit Nostalgiealbum

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