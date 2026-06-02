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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 02.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1143vom 02.06.2026
ZIB 1 vom 02.06.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1143: ZIB 1 vom 02.06.2026

20 Min.Folge vom 02.06.2026

Wirtschaftskammer streicht ein Viertel der Jobs in Wien | Teuerung steigt weiter | Stiller: "Die Wettbewerbsfähigkeit leidet" | Verschärfte Abschieberegeln sollen Rückführungen erhöhen | Cupal: "Juristisches Werkzeug geschaffen worden" | Russischer Großangriff erschüttert Ukraine | Diskurs um FPÖ-Nähe zu Identitären geht in nächste Runde | Jugendkriminalität: Weniger Verurteilungen, mehr Anzeigen | Meldungen | Close-Ups der Stars und Mächtigen in Wien ausgestellt | WM-Aus für Baumgartner nach Verletzung

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