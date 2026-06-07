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ZEIT IM BILD 1
Folge 1148: ZIB 1 vom 07.06.2026
20 Min.Folge vom 07.06.2026
Streit um Gesetz zur Lohntransparenz | Budget-Einigung in der Koalition steht | IV kritisiert Doppelbudget als zu wenig ambitioniert | Selenskyj zu Krisengesprächen in London | Winter: "Putin könnte bald für Verhandlungen bereit sein" | Spannungen im Nahen Osten verschärfen sich | Blockade in der Straße von Hormus dauert an | Xi Jinping zu Staatsbesuch in Nordkorea erwartet | Graz erinnert an Amoklauf | Meldungen | Iran-Team kurz vor WM-Start in Mexiko angekommen
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