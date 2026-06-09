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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 09.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1150vom 09.06.2026
ZIB 1 vom 09.06.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1150: ZIB 1 vom 09.06.2026

19 Min.Folge vom 09.06.2026

Regierung rudert bei Parteienförderung zurück | Hinweis auf "ZIB Talk" | Fast 8.000 subsidiär Schutzberechtigte arbeitslos | Immer mehr Pflegebedürftige werden in Freiheit beschränkt | Frankreich und Deutschland scheitern bei Jet-Kooperation | Chefankläger wird nach Vorwürfen von Mitarbeiterin suspendiert | Synthetischer Drogen in Europa auf dem Vormarsch | NASA bereitet nächsten Weltraumflug vor | Kurzmeldungen | Museum für angewandte Kunst zeigt Juwelierskunst | Somalischer Schiedsrichter darf nicht in USA einreisen

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