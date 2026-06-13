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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 13.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1154vom 13.06.2026
ZIB 1 vom 13.06.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1154: ZIB 1 vom 13.06.2026

19 Min.Folge vom 13.06.2026

Oberösterreich: Lehrer tötet Kollegin | Vorabkommen zwischen USA und Iran erzielt | Luftfahrtausstellung zeigt Rüstungsfokus | Schweiz stimmt über Bevölkerungsgrenze ab | Fidesz bestätigt Orban als Parteichef | NEOS: Budget noch offen für Änderungen | Kulturbranche kritisiert Budgetkürzungen | Fachkräftemangel verschärft sich in Österreich | Meldungen | Albanien: Proteste gegen geplantes Resort | Pariasek: "Rangnick bleibt Teamchef"

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