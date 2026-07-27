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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 27.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1198vom 27.07.2026
ZIB 1 vom 27.07.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1198: ZIB 1 vom 27.07.2026

21 Min.Folge vom 27.07.2026

Dreierkoalition verlängert Wehrdienst um drei Monate | Wehrpflichtige kommentieren Präsenzdienstverlängerung | Mayer-Bohusch: Heeresreform "schwacher Kompromiss" | Rauch-Kallat tritt aus Wiener Wirtschaftsbund aus | Minister uneinig über Insolvenzentgeltfonds-Dotierung | Frankreich kämpft gegen schwere Waldbrände | Islamistischer Terror bringt Politik unter Zugzwang | So geht Österreich mit islamistischen Gefährdern um | Kurzmeldungen | Schauspieler Johannes Krisch gestorben | Salzburger Festspiele zeigen unkonventionelle "Carmen"

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