ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 03.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 993vom 03.01.2026
19 Min.Folge vom 03.01.2026

US-Einsatz bringt Maduro in Gefangenschaft | Wolschek (ORF): "Vorgang wurde lange geplant" | US-Angriff auf Venezuela: EU zurückhaltend | Mitschitz (ORF): "Amerikaner sind bereits weg" | Ermittlungen nach Brandkatastrophe in Crans-Montana | Meldungen | Kinojahr 2026 verspricht neue Kassenschlager

