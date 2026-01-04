Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 1 vom 04.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 994vom 04.01.2026
20 Min.Folge vom 04.01.2026

Anschlag legt Stromversorgung in Berlin lahm | Pfeifer (ORF): "Kritische Infrastruktur verletzlich" | Maduro soll in New York vor Gericht | Müller (ORF): "Vorhaben mit Venezuela unklar" | Mattle übernimmt Vorsitz der LH-Konferenz | Jubiläumsjahre prägen Österreichs Zeitgeschichte | Handgranatenfund vor Synagogen | Meldungen | Trencin und Oulu sind Europas Kulturhauptstädte

