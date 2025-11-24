ZEIT IM BILD 2
Folge 774: ZIB 2 vom 24.11.2025
26 Min.Folge vom 24.11.2025
Friedensplan-Verhandlungen zwischen Ukraine und USA | Russland-Expertin über den Friedensplan für die Ukraine | Gehälter im Handel steigen | Kartoffelbauern bleiben auf Ernte sitzen | U17-WM: Österreich sensationell im Finale | ÖFB-Nachwuchschef Prödl und U17-Teamchef Stadler zum Erfolg bei WM | Meldungen | Wetter | Vorschau auf "Kulturmontag"
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZEIT IM BILD 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2