28 Min.Folge vom 16.10.2025

Neues Treffen zwischen Trump und Putin | Kohl (ORF): "Trumps Auftritt gegenüber Putin entscheidend" | Geheimdienstexperte: "Kreml dreht an Eskalationsschraube" | Josef Grünwidl: Warten auf Bestätigung | E-Mopeds müssen auf die Straße | Vorchdorf: Bundesheer-Offizier unter den Verdächtigen | Meldungen | Wetter

