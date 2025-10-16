ZIB 2 vom 16.10.2025 - 16.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZEIT IM BILD 2
Folge 742: ZIB 2 vom 16.10.2025 - 16.10.2025
28 Min.Folge vom 16.10.2025
Neues Treffen zwischen Trump und Putin | Kohl (ORF): "Trumps Auftritt gegenüber Putin entscheidend" | Geheimdienstexperte: "Kreml dreht an Eskalationsschraube" | Josef Grünwidl: Warten auf Bestätigung | E-Mopeds müssen auf die Straße | Vorchdorf: Bundesheer-Offizier unter den Verdächtigen | Meldungen | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZEIT IM BILD 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0