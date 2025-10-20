ZIB 2 vom 20.10.2025 - 20.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZEIT IM BILD 2
Folge 745: ZIB 2 vom 20.10.2025
26 Min.
Ukraine-Krieg: Der Zickzackkurs von US-Präsident Trump | Russland-Experte Mangott | Juwelenraub im Louvre löst Sicherheitsdebatte aus | Ex-KHM-Direktor Seipel zum Louvre | Schuldsprüche für Jugendliche in Missbrauchsprozess | Meldungen | Wetter
