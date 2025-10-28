ZEIT IM BILD 2
Folge 751: ZIB 2 vom 28.10.2025
26 Min.Folge vom 28.10.2025
SOS-Kinderdorf-Präsident soll von Missbrauch gewusst haben | Soziallandesrat Fürweger: "Konzept pädagogisch überholt" | Hinweis auf "ZIB Talk" | Österreichs Wirtschaft im Niedergang | Ökonom Fuest: "Konkurrenz stärker geworden" | New Yorker könnten Moslem zum Bürgermeister wählen | Kurzmeldungen | Österreichs Footballer holen EM-Titel | Justizgroteske um Eierlikör-Bezeichnung | Wetter
