ZIB 2 vom 31.10.2025

UNO: Krise im Sudan verschärft sich | Serbien: Gedenken an Unglück in Novi Sad mit Protesten | Novi-Sad-Unglück: Ermittlungen und politische Folgen | "Equal Pay Day" verdeutlicht Lohnunterschiede | Gleichstellungsexpertin: "Lohntransparenz fordert klare Kriterien" | Notfallversorgung in Österreich unter Druck | Meldungen | Wetter

