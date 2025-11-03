ZEIT IM BILD 2
Folge 756: ZIB 2 vom 03.11.2025
30 Min.Folge vom 03.11.2025
Die neue Spitalslandkarte der Steiermark | Steirischer Gesundheitslandesrat Kornhäusl zu Spitalsplänen | Monatliche Arbeitslosenzahlen zum 31. Mal in Folge gestiegen | WKO-Gehälter steigen um 4,2 Prozent | Dänemarks umstrittenes "Ghetto-Gesetz" | Meldungen | Gletschereis als Wissensarchiv | Fotofinish beim New York Marathon | Wetter
ZEIT IM BILD 2
