ZEIT IM BILD 2
Folge 757: ZIB 2 vom 04.11.2025
27 Min.Folge vom 04.11.2025
Zähes Ringen um EU-Klimaziele | Perterer (ORF): Emissionshandel großes umstrittenes Thema | Klimaökonomin Stagl: "In den letzten Jahren sehr viel gelungen" | Kritik an FPÖ-Veranstaltung | Russischer Spion soll Firma in OÖ bespitzelt haben | Meldungen | Vorschau auf "ZIB Talk" | "Bird-Trend" auf TikTok | Wetter
