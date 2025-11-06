ZEIT IM BILD 2
Folge 759: ZIB 2 vom 06.11.2025
31 Min.Folge vom 06.11.2025
Diskussion um Wirtschaftskammer-Gehälter hält an | Experte Bernhard (NEOS): "WKO hat jedes Maß verloren" | DE: Debatte in CDU um Rückführungen nach Syrien | Österreichische Nutztierärzte fehlen zunehmend | Meldungen | Kaiserin Zita bewahrte Habsburger-Schatz in Kanada | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZEIT IM BILD 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2