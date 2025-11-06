Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 06.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 759vom 06.11.2025
ZIB 2 vom 06.11.2025

ZEIT IM BILD 2

Folge 759: ZIB 2 vom 06.11.2025

31 Min.Folge vom 06.11.2025

Diskussion um Wirtschaftskammer-Gehälter hält an | Experte Bernhard (NEOS): "WKO hat jedes Maß verloren" | DE: Debatte in CDU um Rückführungen nach Syrien | Österreichische Nutztierärzte fehlen zunehmend | Meldungen | Kaiserin Zita bewahrte Habsburger-Schatz in Kanada | Wetter

