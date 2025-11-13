ZEIT IM BILD 2
Folge 765: ZIB 2 vom 13.11.2025
32 Min.Folge vom 13.11.2025
Mahrer tritt zurück: Nachfolge gesucht | PR-Beraterin Glück: "Deutliche Reformsignale notwendig" | EU prüft Perspektiven für zehn Beitrittskandidaten | EU-Kommissarin Kos: "Ukraine-Beitritt Frage der Reformen" | Ausschuss warnt vor Rückschritt bei inklusiver Bildung | Meldungen | Wetter
