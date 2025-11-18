ZEIT IM BILD 2
Folge 769: ZIB 2 vom 18.11.2025
25 Min.Folge vom 18.11.2025
Repräsentantenhaus stimmt über Epstein-Akten ab | Müller (ORF): "Da zittern sehr viele" | Regierung will gegen Pfusch vorgehen | Vorschau auf "ZIB Talk" | EU strebt digitale Unabhängigkeit an | Programmhinweis auf "ZIB Magazin" | UNO berichtet über Gräueltaten im Sudan | Frick (UNO): "Es muss keinen Hunger auf der Welt geben" | Kurzmeldungen | Wetter
