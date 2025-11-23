ZEIT IM BILD 2
Folge 773: ZIB 2 vom 23.11.2025
21 Min.Folge vom 23.11.2025
Krisentreffen in Genf zu Ukraine-Krieg | Schaidreiter (ORF): "Europäer wollen US-Plan entschärfen" | Debatte um 24-Stunden-Betreuung in Österreich | Hamminger (ÖBAP): "24-Stunden-Betreuung gefährdet" | Vorschau "Das Gespräch" | Guy Gilboa Dalal spricht über die Hamas-Geiselhaft | Wetter
