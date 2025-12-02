Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2025Folge 780vom 02.12.2025
Gespräche mit US-Unterhändlern in Moskau laufen | Politologe Fukuyama: "Trump hat Höhepunkt seiner Macht erreicht" | Steigende Inflation: Streiks der Sozialwirtschaft | Pensionspaket in Deutschland: Widerstand aus Junger Union | Ex-EU-Außenbeauftragte Mogherini festgenommen | Meldungen | Nonnen in Goldenstein bekamen Treppenlift | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit Francis Fukuyama ist unter den Links zu dieser Sendung verfügbar.

