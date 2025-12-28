Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 28.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 797vom 28.12.2025
ZIB 2 vom 28.12.2025

ZEIT IM BILD 2

Folge 797: ZIB 2 vom 28.12.2025

21 Min.Folge vom 28.12.2025

Ukraine-Verhandlungen in Florida bleiben noch ungewiss | Kohl (ORF): "Noch viele offene Punkte" | Das Börsenjahr: Krisen und Rekorde | Rosen (ORF): "Es gibt Chancen für Wiener Börse" | Meldungen | Brigitte Bardot stirbt im Alter von 91 Jahren | Wetter

