Folge 799: ZIB 2 vom 30.12.2025
28 Min.Folge vom 30.12.2025
Eskalation bei Antiterroreinsatz in der Türkei | Das Jahr im Rückblick: Dreier-Koalition vor Herausforderungen | Politologe Filzmaier blickt auf das politische Jahr zurück | Neuerungen für Pensionisten ab 2026 | Brüssel: Streit um Zugang zum Stoclet-Palais | Meldungen | Wetter
