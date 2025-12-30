Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 30.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 799vom 30.12.2025
ZIB 2 vom 30.12.2025

Folge 799: ZIB 2 vom 30.12.2025

28 Min.Folge vom 30.12.2025

Eskalation bei Antiterroreinsatz in der Türkei | Das Jahr im Rückblick: Dreier-Koalition vor Herausforderungen | Politologe Filzmaier blickt auf das politische Jahr zurück | Neuerungen für Pensionisten ab 2026 | Brüssel: Streit um Zugang zum Stoclet-Palais | Meldungen | Wetter

