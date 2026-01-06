ZEIT IM BILD 2
Folge 803: ZIB 2 vom 06.01.2026
29 Min.Folge vom 06.01.2026
Europäer wollen Truppen in die Ukraine schicken | Primosch (ORF): "Neuer Schwung für Friedensverhandlungen" | Europa kritisiert US-Ambitionen auf Grönland | Vizekanzler Babler will die USA sanktionieren | SPÖ sackt in Umfragen immer weiter ab | Babler: "Sind auf gutem Kurs" | Wetter
ZEIT IM BILD 2
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2