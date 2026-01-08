ZEIT IM BILD 2
Folge 805: ZIB 2 vom 08.01.2026
29 Min.Folge vom 08.01.2026
Entscheidung über Mercosur-Abkommen steht bevor | ÖVP-Bauernbund Chef: "Wir werden 'nein' sagen" | Uneinigkeit bei geplanter Föderalismusreform | Instabilität in der Sahel-Zone | Meldungen | UNESCO-Projekt erforscht Flüsse im Klimawandel | Wetter
ZEIT IM BILD 2
