Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 08.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 805vom 08.01.2026
ZIB 2 vom 08.01.2026

ZIB 2 vom 08.01.2026Jetzt kostenlos streamen

ZEIT IM BILD 2

Folge 805: ZIB 2 vom 08.01.2026

29 Min.Folge vom 08.01.2026

Entscheidung über Mercosur-Abkommen steht bevor | ÖVP-Bauernbund Chef: "Wir werden 'nein' sagen" | Uneinigkeit bei geplanter Föderalismusreform | Instabilität in der Sahel-Zone | Meldungen | UNESCO-Projekt erforscht Flüsse im Klimawandel | Wetter

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

ZEIT IM BILD 2
ORF2
ZEIT IM BILD 2

ZEIT IM BILD 2

Alle 2 Staffeln und Folgen