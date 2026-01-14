ZEIT IM BILD 2
Folge 810: ZIB 2 vom 14.01.2026
32 Min.Folge vom 14.01.2026
Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel soll sinken | Bundeskanzler Stocker über die Maßnahmen gegen die Inflation | ÖVP kämpft mit Popularitätsverlust | Bundeskanzler Stocker über den Wöginger-Prozess | US-Ansprüche auf Grönland bleiben umstritten | Meldungen | Wetter | Vorschau auf "WELTjournal"
