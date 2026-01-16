Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 16.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 812vom 16.01.2026
ZIB 2 vom 16.01.2026

ZIB 2 vom 16.01.2026Jetzt kostenlos streamen

ZEIT IM BILD 2

Folge 812: ZIB 2 vom 16.01.2026

27 Min.Folge vom 16.01.2026

Regierung: Milliarden-Paket soll Industrie stärken | IV-Präsident Knill: Milliarden-Paket ist "eine sehr starke Ansage" | Postenschachervorwürfe gegen Walter Ruck | Lage im Iran weiter angespannt | Meldungen | Australien: Positive Bilanz des Social-Media Verbots | Lesen gegen Haftzeit: Leseförderprogramm auch für Bolsonaro | Wetter

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

ZEIT IM BILD 2
ORF2
ZEIT IM BILD 2

ZEIT IM BILD 2

Alle 2 Staffeln und Folgen