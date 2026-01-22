ZEIT IM BILD 2
Folge 817: ZIB 2 vom 22.01.2026
31 Min.Folge vom 22.01.2026
Erleichterung nach Trump-Einigung zu Grönland | Experte: "Die Katastrophe ist vorläufig abgewendet" | Spionage-Prozess gegen Ex-Staatsschützer in Wien | Inflation bleibt deutlich über EU-Schnitt | Chef-Statistikerin: "Inflation soll um 0,8 Prozentpunkte sinken" | Meldungen | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZEIT IM BILD 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2