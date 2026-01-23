Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2 Staffel 2026 Folge 818 vom 23.01.2026
Dreierverhandlung zum Ukrainekrieg in Abu Dhabi | Ukrainischer Botschafter: "Aggressor darf nicht belohnt werden" | EVN senkt nach politischen Forderungen Strompreise | WIFO-Chef zu Strompreisen: "Wird Inflation senken" | St. Pölten: Rote Bastion vor Richtungswahl | Meldungen | Wetter

