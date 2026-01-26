ZEIT IM BILD 2
Folge 820: ZIB 2 vom 26.01.2026
26 Min.Folge vom 26.01.2026
Exil-Iraner protestieren gegen Mullah-Regime | Iran-Experte Posch: "Iran nimmt US-Anwesenheit ernst" | US-Anleihen als politisches Druckmittel | Streikdrohungen im Sozialbereich | Winkler (ORF): "Derzeit keine Anzeichen für eine Einigung" | Asbest-Taskforce für das Burgenland | Meldungen | "Brickerl" kehrt zurück in die Tiefkühltruhe | Wetter
ZEIT IM BILD 2
