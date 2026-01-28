ZEIT IM BILD 2
Folge 822: ZIB 2 vom 28.01.2026
28 Min.Folge vom 28.01.2026
US-Leitzins bleibt trotz Druck unverändert | Müller (ORF): "Stabilität schaut anders aus" | Koalition prüft Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige | Experte Forgó: "Würde Grundrechtseingriff bedeuten" | Untersuchung nach Vorfall an Linzer Klinik angekündigt | Meldungen | ÖSV ohne Podest beim Nightrace | Debatte um Instagram-Posting zu Südtirol | Wetter
