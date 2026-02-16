ZEIT IM BILD 2
Folge 838: ZIB 2 vom 16.02.2026
28 Min.Folge vom 16.02.2026
Fünftes Gold für Österreich: ÖSV-Adler triumphieren | US-Außenminister Rubio stärkt Orban den Rücken | OpenClaw: Neues KI-Tool erledigt Aufgaben selbstständig | KI-Entwickler Steinberger im Gespräch | Meldungsblock | Nach Derby-Eskalation: Rapid drohen harte Sanktionen | "Larry the Cat" feiert Dienstjubiläum | Wetter | Hinweis auf "Kulturmontag" Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit KI-Entwickler Peter Steinberger ist unter den Links zu dieser Sendung verfügbar.
