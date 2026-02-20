Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 20.02.2026

ORF2Staffel 2026Folge 843vom 20.02.2026
ZIB 2 vom 20.02.2026

ZEIT IM BILD 2

Folge 843: ZIB 2 vom 20.02.2026

32 Min.Folge vom 20.02.2026

US-Höchstgericht kippt teilweise Trumps Zölle | Müller (ORF): Zölle sind unpopulär | Vier Jahre Krieg in der Ukaine | Oberst Reisner: Drohnen spielen immer größere Rolle | Empörung über Holocaust-Vergleich im Vorarlberger Landtag | Hilfsorganisationen wollen höhere Förderungen für Pflege | Kurzmeldungen | Schneefälle behindern Verkehr und lösen Lawinen aus | Wetter

