ZEIT IM BILD 2
Folge 847: ZIB 2 vom 25.02.2026
27 Min.Folge vom 25.02.2026
Trump lobt Wirtschaft in Rede an die Nation | Politologe Rough ordnet Trumps Rede ein | Ukrainedebatte spaltet Nationalrat | Rübenbauern haben mit Preisverfall zu | Aufregung über gefälschte SPÖ-Parteitagswebsite | Kurzmeldungen | Wetter | Vorschau auf "ZIB History" Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit dem Politologen Peter Rough ist unter den Links zu dieser Sendung verfügbar
