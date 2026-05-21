ZEIT IM BILD 2
Folge 916: ZIB 2 vom 21.05.2026
29 Min.Folge vom 21.05.2026
Pensionen werden 2027 unter Inflationsrate erhöht | Seniorenvertreterin Korosec: "Wertschätzung muss da sein" | Rennen um ORF-Generaldirektorsposten im vollen Gange | Magyar: "Wir brauchen ein Friedensabkommen" | Israel schiebt Gaza-Aktivisten ab | Kurzmeldungen | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit Ungarns Premier Peter Magyar ist unter den Links zur Sendung abrufbar
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZEIT IM BILD 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2