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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 21.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 916vom 21.05.2026
ZIB 2 vom 21.05.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 916: ZIB 2 vom 21.05.2026

29 Min.Folge vom 21.05.2026

Pensionen werden 2027 unter Inflationsrate erhöht | Seniorenvertreterin Korosec: "Wertschätzung muss da sein" | Rennen um ORF-Generaldirektorsposten im vollen Gange | Magyar: "Wir brauchen ein Friedensabkommen" | Israel schiebt Gaza-Aktivisten ab | Kurzmeldungen | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit Ungarns Premier Peter Magyar ist unter den Links zur Sendung abrufbar

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