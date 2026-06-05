ZEIT IM BILD 2
Folge 927: ZIB 2 vom 05.06.2026
27 Min.Folge vom 05.06.2026
Putin lehnt Treffen mit Selenskyj ab | Richtungsweisende Wahl in Armenien | Ärztemangel trotz Nachwuchs bleibt Problem | CO2-Entnahme als Klimaschutzoption | Klimaforscher: "CO2-Entnahme kein Ersatz für Emissionsreduktion" | Meldungen | Alarm auf der ISS | Wetter
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