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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 05.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 927vom 05.06.2026
ZIB 2 vom 05.06.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 927: ZIB 2 vom 05.06.2026

27 Min.Folge vom 05.06.2026

Putin lehnt Treffen mit Selenskyj ab | Richtungsweisende Wahl in Armenien | Ärztemangel trotz Nachwuchs bleibt Problem | CO2-Entnahme als Klimaschutzoption | Klimaforscher: "CO2-Entnahme kein Ersatz für Emissionsreduktion" | Meldungen | Alarm auf der ISS | Wetter

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