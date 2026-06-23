ZEIT IM BILD 2
Folge 940: ZIB 2 vom 23.06.2026
25 Min.Folge vom 23.06.2026
Koalitionspartner gegen Haftentlassungen | Deutschland plant große Rentenreform | Widersprüche bei USA-Iran-Gesprächen | Bremmer: "Trump hat schwach ausgehsehen" | Vorschau "ZIB Talk" | Meldungen | Weltspieler Lionel Messi | Wetter Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Interviews mit Ian Bremmer ist unter den Links zu dieser Sendung verfügbar.
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