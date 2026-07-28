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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 28.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 969vom 28.07.2026
ZIB 2 vom 28.07.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 969: ZIB 2 vom 28.07.2026

34 Min.Folge vom 28.07.2026

USA stellen Ukraine Raketenlizenz in Aussicht | Wehrschütz (ORF): "Drohne allgegenwärtiges Element" | Steigende Jugendkriminalität setzt Politik unter Zugzwang | Wiens Jugendstadträtin: "Kennen alle Intensivtäterinnen" | 300 Lenzing-Beschäftigten droht Jobverlust | Kurzmeldungen | Wetter

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