ZEIT IM BILD 2
Folge 974: ZIB 2 vom 03.08.2026
28 Min.Folge vom 03.08.2026
Arbeitslosigkeit steigt weiter | Kopf (AMS-Vorstand): Rezession bremst Akademiker | Bericht zum "Beinschab"-Tool vorgelegt | Niedrige Wasserstände hemmen Stromversorgung | Rumänische Armee sprengt Felsen für Wasserfluss | Trump droht Iran mit totaler Kapitulation | Meldungen | Wetter | Hinweis auf "kulturMONTAG"
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