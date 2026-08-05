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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 05.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 976vom 05.08.2026
ZIB 2 vom 05.08.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 976: ZIB 2 vom 05.08.2026

30 Min.Folge vom 05.08.2026

Großbrand im Föhrenwald bei St. Egyden | Feuerwehrkommandant: "Waldbrand unter Kontrolle" | Dürre setzt Landwirtschaft massiv zu | Mayr: Bauern "Hauptbetroffene des Klimawandels" | Debatte um Mattles Vorschlag zum Pensionsantritt | US-Demokraten über richtigen Kurs gespalten | Dow Jones schließt auf Rekordhoch | Meldungen | Kritik an Islands wieder aufgenommenem Walfang | Wetter

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