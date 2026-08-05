ZEIT IM BILD 2
Folge 976: ZIB 2 vom 05.08.2026
30 Min.Folge vom 05.08.2026
Großbrand im Föhrenwald bei St. Egyden | Feuerwehrkommandant: "Waldbrand unter Kontrolle" | Dürre setzt Landwirtschaft massiv zu | Mayr: Bauern "Hauptbetroffene des Klimawandels" | Debatte um Mattles Vorschlag zum Pensionsantritt | US-Demokraten über richtigen Kurs gespalten | Dow Jones schließt auf Rekordhoch | Meldungen | Kritik an Islands wieder aufgenommenem Walfang | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZEIT IM BILD 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2