ZEIT IM BILD 2
Folge 979: ZIB 2 vom 09.08.2026
21 Min.Folge vom 09.08.2026
Straße von Hormus dürfte geschlossen bleiben | Trockenheit setzt Stromversorgung unter Druck | Schitter: "Nächste Trockenphase kommt bestimmt" | Protest gegen Rechenzentren in Virginia wächst | Meldungen | Wetter | Verabschiedung
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