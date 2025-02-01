Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Skilegenden - Toni Sailer

ORF IIIStaffel 1Folge 397vom 01.02.2025
zeit.geschichte: Skilegenden - Toni Sailer

zeit.geschichte: Skilegenden - Toni SailerJetzt kostenlos streamen

zeit.geschichte

Folge 397: zeit.geschichte: Skilegenden - Toni Sailer

47 Min.Folge vom 01.02.2025

In den Nachkriegsjahren sorgte eine Gruppe österreichischer Skifahrer für internationale Furore. Sie fuhren eine Reihe Siege für Österreich ein, gewannen Weltmeisterschaften und errangen Olympiasiege – und sie kamen alle aus einer Region: aus Kitzbühel. Das Wunderteam aus Kitzbühel bestand aus Ernst Hinterseer, Hias Leitner, Christian Pravda, Fritz Huber, Anderl Molterer und dem prominentesten Mitglied Toni Sailer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

zeit.geschichte
ORF III
zeit.geschichte

zeit.geschichte

Alle 1 Staffeln und Folgen