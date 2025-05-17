Zum Inhalt springenBarrierefrei
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Hugo Portisch - Aufregend war es immer: Dokumentarist der Zeitgeschichte (3/3)

ORF IIIStaffel 1Folge 488vom 17.05.2025
zeit.geschichte: Hugo Portisch - Aufregend war es immer: Dokumentarist der Zeitgeschichte (3/3)

zeit.geschichte

Folge 488: zeit.geschichte: Hugo Portisch - Aufregend war es immer: Dokumentarist der Zeitgeschichte (3/3)

50 Min.Folge vom 17.05.2025

In Teil 3 erzählt Hugo Portisch im Gespräch mit Heinz Nußbaumer und Oliver Rathkolb von der Entstehung und Arbeit an den Dokumentationsreihen Österreich II und Österreich I. Er spricht auch über die neuen Erkenntnisse, die im Zuge der Arbeit an den Dokumentationsreihen ans Tageslicht kamen. Etwa, dass das offizielle Österreich die bedeutendsten Kunstgegenstände des Landes in der Zeit des Kalten Kriegs ins europäische Ausland bringen ließ. Nach Ausbruch des Koreakrieges im Jahr 1950 wurden sie sogar auf einem amerikanischen Kriegsschiff in die USA verschifft. Bildquelle: ORF/Historisches Archiv ORF/-

ORF III
