ORF IIIStaffel 1Folge 550vom 10.10.2025
43 Min.Folge vom 10.10.2025

Zwei Arenen, zwei Städte, unvergessliche Momente: Das Wiener Praterstadion, heute Ernst-Happel-Stadion, und die Innsbrucker Bergisel-Schanze entstanden in den 1930er Jahren als Notstandsprojekte. Sie erlebten Glanzzeiten wie Europacup-Finali, Olympische Spiele und Vierschanzentournee, aber auch Tragödien und politische Nutzung. Eine filmische Spurensuche durch Geschichte, Architektur und Sportkultur. Bildquelle: Johann Groder / EXPA / picturedesk.com

