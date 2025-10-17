Zum Inhalt springenBarrierefrei
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Sparefroh, was nun? Geschichte des Sparens in Österreich

ORF IIIStaffel 1Folge 555vom 17.10.2025
zeit.geschichte: Sparefroh, was nun? Geschichte des Sparens in Österreich

48 Min.Folge vom 17.10.2025

Diese neue ORFIII-Dokumentation ist eine Zeitreise von den Anfängen des institutionalisierten Sparens und dem ersten Weltspartag im Jahr 1925 über die Nachkriegszeit und die boomenden Wirtschaftsjahre bis in die "Nullzinsära". Eindrucksvolle Archivaufnahmen aus Wien und den Bundesländern führen uns von der Zwischenkriegszeit und der Hyperinflation zum "Eisernen Sparen" während des Zweiten Weltkriegs in die Blütezeit von "Sparefroh" und "Sumsi" während der boomenden Wirtschaftsjahre der Nachkriegszeit, bis in die Gegenwart, wo neue Sparformen das alte Paradigma der "Hohen Kante" auf dem klassischen Sparbuch durch moderne Akzente des Investments ergänzen. Interviews mit Zeitzeugen, Expertinnen und Experten öffnen den Blick in die persönlichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Hintergründe des Sparens. Regie: Helmut Berg

