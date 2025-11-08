Zum Inhalt springenBarrierefrei
zeit.geschichte: Geschichte Heute - Österreichs vertriebene Genies

ORF IIIStaffel 1Folge 562vom 08.11.2025
24 Min.Folge vom 08.11.2025

24 Nobelpreisträgerinnen und -träger flohen vor den Nationalsozialisten aus Österreich und Deutschland oder wurden von ihnen ihrer Lebensgrundlage beraubt und vertrieben. In den 1930er Jahren beginnt eine beispiellose Talentabwanderung. In der neuen Folge von Geschichte Heute spricht Zeitgeschichte Redakteurin Sabrina Peer mit Expertinnen und Experten über den gezielten Angriff des Nationalsozialismus auf die Universitäten, die Biografien der Opfer und was diese Vertreibung des Wissens später für Österreich bedeutete. Bildquelle: ORF/Imago/TT

ORF III
