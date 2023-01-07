zeit.geschichte: Skilegenden - Andi GoldbergerJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 07.01.2023: zeit.geschichte: Skilegenden - Andi Goldberger
47 Min.Folge vom 07.01.2023
Die Dokumentation erzählt von der wechselhaften Karriere Andi Goldbergers mit all ihren Höhen und Tiefen. Anfang der 1990er Jahre gab es niemanden in Österreich der seinen Namen nicht kannte. Andi Goldberger, von seinen Fans und Kollegen "Goldi" genannt war einer der beliebtesten Sportler des Landes. Er war einer der erfolgreichsten Skispringer seiner Zeit. Bildquelle: ORF/ORF/Hans Leitner
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0