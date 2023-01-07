Zum Inhalt springenBarrierefrei
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Skilegenden - Andi Goldberger

ORF III
Folge vom 07.01.2023
zeit.geschichte: Skilegenden - Andi Goldberger

zeit.geschichte: Skilegenden - Andi GoldbergerJetzt kostenlos streamen

zeit.geschichte

Folge vom 07.01.2023: zeit.geschichte: Skilegenden - Andi Goldberger

47 Min.Folge vom 07.01.2023

Die Dokumentation erzählt von der wechselhaften Karriere Andi Goldbergers mit all ihren Höhen und Tiefen. Anfang der 1990er Jahre gab es niemanden in Österreich der seinen Namen nicht kannte. Andi Goldberger, von seinen Fans und Kollegen "Goldi" genannt war einer der beliebtesten Sportler des Landes. Er war einer der erfolgreichsten Skispringer seiner Zeit. Bildquelle: ORF/ORF/Hans Leitner

