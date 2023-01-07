Zum Inhalt springenBarrierefrei
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Skilegenden - Toni Innauer

ORF IIIFolge vom 07.01.2023
zeit.geschichte: Skilegenden - Toni Innauer

44 Min.Folge vom 07.01.2023

Die ORF-III-Produktion begibt sich auf die Spuren von Toni Innauer, dem bekanntesten Vertreter des Skisprungwunderteams der 1970er Jahre. Gemeinsam mit Karl Schnabl, Alois Lipburger, Willi Pürstl und vielen anderen, dominierte er den Skisprungsport seiner Zeit. Bildquelle: ORF/DEGN FILM/Robert Altenburger

