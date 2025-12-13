Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
zeit.geschichte

Kitzbühel - Geschichte einer glamourösen Alpenstadt

ORF IIIFolge vom 13.12.2025
Kitzbühel - Geschichte einer glamourösen Alpenstadt

Kitzbühel - Geschichte einer glamourösen AlpenstadtJetzt kostenlos streamen

zeit.geschichte

Folge vom 13.12.2025: Kitzbühel - Geschichte einer glamourösen Alpenstadt

45 Min.Folge vom 13.12.2025

Kitzbühel steht für seine wunderschöne Berglandschaft, erfolgreichen Tourismus und ist bekannt als Veranstalter des spektakulären, jährlichen Hahnenkamm-Rennens. Die Tiroler Stadtgemeinde feierte im Jahr 2021 ihr 750jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Geschichte zurück. ORF III zeit.geschichte blickt in der Dokumentation von Regisseur Robert Altenburger auf den Wandel der Region in den letzten 100 Jahren zurück. Kitzbühel steht wie kaum eine andere Stadt für den Neuanfang und das Wirtschaftswunder der 1950er Jahre. Bildquelle: ORF/DEGN FILM/Stadtarchiv Kitzbühel

Alle verfügbaren Folgen