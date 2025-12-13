Kitzbühel - Geschichte einer glamourösen AlpenstadtJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 13.12.2025: Kitzbühel - Geschichte einer glamourösen Alpenstadt
45 Min.Folge vom 13.12.2025
Kitzbühel steht für seine wunderschöne Berglandschaft, erfolgreichen Tourismus und ist bekannt als Veranstalter des spektakulären, jährlichen Hahnenkamm-Rennens. Die Tiroler Stadtgemeinde feierte im Jahr 2021 ihr 750jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Geschichte zurück. ORF III zeit.geschichte blickt in der Dokumentation von Regisseur Robert Altenburger auf den Wandel der Region in den letzten 100 Jahren zurück. Kitzbühel steht wie kaum eine andere Stadt für den Neuanfang und das Wirtschaftswunder der 1950er Jahre. Bildquelle: ORF/DEGN FILM/Stadtarchiv Kitzbühel
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0