Folge vom 20.01.2024: zeit.geschichte: Skilegenden - Michaela Dorfmeister
Die Doku zeigt Dorfmeisters größte Erfolge und auch die Herausforderungen ihrer turbulenten Karriere. Persönliche Interviews mit ihr und zahlreichen Weggefährten geben Einblick in das Leben nach der aktiven Karriere und den Menschen Michaela Dorfmeister. Die 1973 in Wien geborene Skirennläuferin glänzte in ihrer 16-jährigen Laufzeit vor allem in den Speed-Disziplinen. So konnte sie in Abfahrt und Super-G je zweimal den Disziplinen-Weltcup für sich entscheiden. 2002 gelang ihr zudem, trotz starker Konkurrenz, der Sieg im Gesamtweltcup. Zu ihrer beeindruckenden Medaillensammlung zählen darüber hinaus zwei Goldene bei den Olympischen Spielen in Turin 2006, sowie zwei WM-Siege in St. Anton und St. Moritz. Michaela Dorfmeister feierte im März 2023 ihren fünfzigsten Geburtstag und ist nach wie vor im Sportbereich tätig. Foto: ORF/DEGN FILM